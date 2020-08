Juventus-Lyon: confiança em Cristiano Ronaldo

Aí está o regresso de Cristiano Ronaldo à Liga dos Campeões, com uma partida decisiva diante do Lyon, num duelo da 2.ª mão dos 'oitavos' no qual a Juventus entra em campo com a necessidade de vencer para reverter o desaire que traz de solo francês (onde perdeu por 1-0).



A viver um arranque de temporada 'normal', depois da finalização precoce do campeonato em março, o Lyon entra em campo vindo da derrota na final da Taça da Liga diante do Paris SG, numa partida na qual se bateu de igual para igual com os campeões, caíndo apenas nos penáltis.



Quanto à Juventus, vem de celebrar o título de campeã italiana, mas chega a este jogo longe de convencer. É que nos últimos dez jogos da temporada venceu somente quatro, perdeu outros quatro e raras foram as vezes em que apresentou um futebol convincente. A juntar a tudo isto está a tal pressão para ganhar, mas também as ausências de Douglas Costa e Mattia De Sciglio, isto para lá da também provável baixa de Paulo Dybala.



Olhando a estatísticas, de apontar que oito dos últimos dez jogos da Juventus tiveram golos de ambas as equipas e um total de pelo menos três por partida, sendo que em cinco dos últimos seis a Juventus foi mesmo a primeira equipa a faturar.

CÓD 109 Juventus 1.48 Empate 4.43 Lyon 6.74