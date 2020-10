Juventus-Nápoles: Cristiano Ronaldo procura somar mais um triunfo

Juventus e Nápoles defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga italiana, num encontro que colocará frente a frente duas formações que arrancaram a nova temporada de forma distinta.

À entrada para esta ronda, a 'Vecchia Signora', de Cristiano Ronaldo, posiciona-se no 7.º lugar, com 4 pontos, fruto de uma vitória e um empate registados nos dois primeiros jogos do campeonato, enquanto que o Nápoles, de Mário Rui, é líder à condição, com 6 pontos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, a Juve registou três vitórias (Lyon, Novara e Sampdoria), um empate (AS Roma) e uma derrota (AS Roma), ao passo que o Nápoles somou quatro triunfos (Teramo, Pescara, Parma e Génova) e uma derrota (Barcelona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem da formação de Turim, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.