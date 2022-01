Juventus-Nápoles: Vecchia Signora em grande momento

CÓD 155 Juventus 1.88 Empate 3.4 Nápoles 3.78

Encontro de equipas da zona superior da Serie A, com um embate entre a Juventus e o Nápoles, duas equipas separadas por 5 pontos e por duas posições na tabela. Em melhor posição estão os napolitanos, com 39 pontos no 3.º posto, ao passo que os de Turim têm 34 pontos, no 5.º lugar.Apesar de estar atrás na tabela, a Juventus vem numa melhor fase, com seis encontros seguidos sem perder, numa série que já vem do ano passado e que conta também com um triunfo na Champions. Nesses seis encontros a Vecchia Signora apenas por uma vez sofreu golo, tendo sempre sido a primeira equipa a marcar e tento também chegado ao descanso na frente.Quanto ao Nápoles, que neste jogo não contará com Mário Rui, vem de uma derrota diante do Spezia no último jogo de 2021, numa partida que confirmou um dezembro de altos e baixos, com vitórias alternadas com derrotas e três jogos com apenas um golo no marcador.Falando em golos, olhemos ao confronto direto, que nos mostra três jogos seguidos do Nápoles a marcar à Juventus, todos disputados em 2021, com duas vitórias napolitanas e um da Vecchia Signora. Como será este duelo, o segundo da temporada entre os dois conjuntos depois do triunfo por 2-1 no San Paolo?