Juventus-PSG: jogo à atenção do Benfica

CÓD 115 Juventus 4,65 Empate 4 PSG 1,62

Afastada de uma chance de apuramento para os oitavos-de-final da Champions, e ainda com possível necessidade de pontuar para poder ir à Liga Europa, a Juventus recebe esta quarta-feira a visita do PSG, num duelo do grupo do Benfica no qual as águias terão certamente um olho.A atuar em casa, a Juventus defende essencialmente a sua honra, mas a verdade é que, para lá da temporada para esquecer, a lista de ausentes é bem longa e conta com alguns nomes importantes, como Leandro Paredes, Ángel Di María, Paul Pogba, Danilo ou Federico Chiesa. Só com uma vitória nesta Champions (diante do Maccabi), esta Juventus vem de três jogos seguidos a ganhar na Serie A, algo que poderá servir um pouco de motivação.Quanto ao PSG, tem de fazer igual ou melhor do que o Benfica para ser primeiro e a verdade é que o registo recente dá todas as indicações de que o poderá fazer. Afinal de contas os franceses levam quatro vitórias seguidas e 32 (!) jogos consecutivos sem perder. Por outro lado, ainda que possa haver mudanças, os parisienses têm apenas Danilo Pereira e Neymar como baixas.Na primeira volta, em setembro, o PSG venceu por 2-1.