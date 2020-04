Juventus-Real Madriz: parece um jogo de Champions, mas é o campeonato da Nicarágua

A Juventus Managua recebe, na madrugada deste domingo (01h00) o Real Madriz em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato nicaraguense de futebol.



À entrada para esta jornada, a Juventus Managua posiciona-se no 7.º lugar da prova, com 17 pontos, fruto de quatro triunfos, cinco empates e seis derrotas, enquanto que o Real Madriz encontra-se no 8.º posto, com 14, após somar quatro vitórias, dois empates e nove derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três empates entre as duas formações nos últimos cinco duelos entre elas disputados, tendo ainda cada uma conquistado um triunfo.

CÓD 103 Juventus FC 1.61 Empate 3.18 Real Madriz 3.72