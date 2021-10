Juventus-Roma: José Mourinho visita reduto da Vecchia Signora

José Mourinho tem este domingo um teste de fogo à sua liderança na Roma, com a visita ao reduto da Juventus, uma crónica candidata ao título que nesta fase atravessa um período de reconstrução após a saída de Cristiano Ronaldo.



Sem o português, a Vecchia Signora venceu três dos sete jogos que disputou, é atualmente sétima colocada com 11 pontos, ainda que entre em campo naquela que será a sua melhor fase, com seis jogos sem perder - nas contas de todas as competições. Neste jogo, refira-se, a Juve não contará com Álvaro Morata e Adrien Rabiot.



Quanto à Roma, quarta com 15 pontos, fruto de cinco vitórias e duas derrotas, vem de dois triunfos consecutivos, um deles para a Conference League. A turma de José Mourinho, que entrará em campo sem Leonardo Spinazzola e Chris Smalling, foi a primeira a marcar em oito dos últimos dez jogos, período no qual se observaram também pelo menos 3 golos no total do jogo.



Em relação ao confronto direto, a Roma leva cinco jogos a sofrer diante da Juventus, quatro desses jogos sendo a primeira formação a encaixar. Na época passada, em dois jogos, houve um empate em Roma a dois golos e triunfo da Juve em casa pro 2-0. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco duelos viram-se 3 golos e ambas as equipas a marcar - a exceção foi o nulo da época passada, curiosamente.

CÓD 177 Juventus 1.84 Empate 3.65 AS Roma 3.85