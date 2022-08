Juventus-Sassuolo: história promete golos

CÓD 148 Juventus 1.43 Empate 4.65 Sassuolo 6

No fecho da primeira jornada da Serie A, Juventus e Sassuolo encontram-se esta segunda-feira em Turim, numa partida na qual a formação da casa, com algumas caras, tenta iniciar da melhor forma uma época na qual terá como grande objetivo voltar a conseguir o título no campeonato italiano.Vinda de uma pré-temporada na qual venceu apenas um jogos - perdeu dois e empatou outro -, a Juventus tem algumas baixas de relevo e isso pode dar dores de cabeça a Massimiliano Allegri. Afinal de contas estarão de fora Moise Kean, Adrien Rabiot, Szczesny, Paul Pogba, Federico Chiesa e Kaio Jorge.Do lado oposto, sem Hamed Traoré e Maxime López, o Sassuolo vem de uma pré-temporada positiva, com três vitórias e um empate, mas no primeiro jogo oficial deixou muito a desejar, ao perder diante do Modena, por 3-2, para ficar pelo caminho na Taça de Itália.Em termos de confronto direto, o primeiro destaque vai para a estatística de golos, já que os últimos dez duelos entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos. Nos últimos sete ambas as equipas marcaram e a Juventus conseguiu mesmo fazê-lo nos últimos 14. Na época passada, em três jogos, o Sassuolo venceu o primeiro em Turim, por 2-1, tendo depois perdido os dois seguintes, ambos também por 2-1.