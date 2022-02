Juventus-Torino: dia de dérbi em Turim

CÓD 198 Juventus 1.57 Empate 3.75 Torino 5.38

Dia de dérbi em Turim, com a Juventus a defrontar o Torino numa partida da 26.ª jornada da Serie A que colocará frente a frente o 4.º e o 10.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, com 46 pontos, a Juventus leva seis jogos consecutivos sem perder em todas as competições, sendo que em termos de golos há a destacar o facto da Vecchia Signora normalmente ser a primeira formação a marcar: foi assim em cinco dos mais recentes sete duelos. Também em cinco dos últimos sete o marcador teve menos do que 3 golos no total final.Quanto ao Torino, está em 10.º com 32 pontos, e chega a este duelo vindo de três partidas seguidas sem ganhar - os últimos dois duelos foram mesmo derrotas. O Torino sofreu pelo menos um golo nos últimos quatro jogos.Em relação ao confronto direto, o domínio da Juventus é claro. A Vecchia Signora leva 20 jogos seguidos a marcar ao Torino e 15 sem perder. Em oito dos últimos dez foi a primeira equipa a marcar. Na primeira volta, em casa do rival, o marcador ficou-se em 1-0.