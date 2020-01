Juventus-Udinese: mais uma vítima para Ronaldo?

A viver uma incrível boa fase, com dez golos marcados nos últimos oito encontros, Cristiano Ronaldo procura esta quarta-feira ajudar a sua Juventus a apurar-se para os quartos-de-final da Taça de Itália, num duelo dos 'oitavos' no qual terá pela frente o 12.º colocado da Serie A.



Vindo de uma moralizadora vitória sobre a Roma, que permitiu a fuga no topo da tabela, a Juventus tentará iniciar neste duelo uma campanha rumo à reconquista da prova, ao passo que do outro lado estará uma equipa de Udine que procurará neste encontro chegar a uma inédita quarta vitória consecutiva, isto depois de três vitórias conseguidas na Serie A nas últimas três partidas disputadas.



De notar que, curiosamente, a última partida sem ganhar por parte da Udinese foi precisamente ante a Juventus, num duelo ganho pela Vecchia Signora por 3-1 com um bis de Ronaldo. CR7 que, refira-se, leva já três golos marcados em três duelos ante este oponente. Virá um quarto a caminho?

CÓD 182 Juventus 1.22 Empate 4.92 Udinese 8.68