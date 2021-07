Ka Akureyri-KR Reykjavik: quarto contra quinto na Islândia

Numa partida da 12.ª jornada do campeonato islandês, o quarto colocado Ka Akureyri recebe a visita do quinto KR Reykjavik, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas de momento por 2 pontos, sendo que o KA tem uma partida ainda por disputar.



Com cinco vitórias em nove jogos, às quais junta ainda duas igualdades e duas derrotas, o Ka Akureyri tem 14 golos marcados e 5 sofridos, sendo que nos últimos nove duelos, incluindo uma da Taça, venceu seis, emaptou um e perdeu dois.



Quanto ao KR Reykjavik, tem 16 golos marcados e 12 sofridos, sendo que em apenas um dos últimos seis jogos que disputou não houve tentos de ambas as equipas. Por outro lado, em seis dos últimos oito jogos, o KR Reykjavik foi a primeira formação a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Ka Akureyri leva três jogos seguidos sem perder diante do KR Reykjavik, incluindo uma vitória este ano, em maio, por 3-1.

CÓD 176 Ka Akureyri 2.4 Empate 2.94 KR Reykjavik 2.26