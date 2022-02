Kadetten Sh Gcz-Sporting CP: leão em ação na Liga Europeia

CÓD 418 Kadetten Sh Gcz 1.8 Empate 7.65 Sporting CP 2.2

Encontro do Grupo D da Liga Europeia, com um embate entre Kadetten Sh Gcz e Sporting CP, referente à sétima ronda da prova, que colocará frente a frente o quarto e o terceiro colocados da competição.Com 7 pontos, o Sporting chega a este jogo com três vitórias, um empate e duas derrotas nesta competição, na qual Jens Schöngarth surge como melhor marcador (30 golos) e Natán Suárez o melhor assistente (19). O leão, refira-se, vem de cinco triunfos seguidos no plano interno.Quanto aos suíços, têm 6 pontos conseguidos através de duas vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo que em termos de sequência, contando duelos internos, levam dez jogos seguidos sem perder. Em termos de individualidades, Samuel Zehnder é melhor marcador, com 41 golos, ao passo que Jonas Schelker surge como melhor assistente, com 16 passes certeiros.Note-se que o Sporting venceu o duelo da 1.ª volta, com triunfo por 29-28 conseguido em outubro.