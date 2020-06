Kaiserslautern-1860 Munique: duelo de históricos no terceiro escalão

Num duelo de históricos do futebol alemão, mas já bem distintas dos seus melhores tempos, Kaiserslautern e 1860 Munique encontram-se esta quarta-feira em partida da 29.ª jornada da 3.Liga, num encontro no qual estarão frente a frente o 13.º e o 3.º



Separados por dez posições, estes dois conjuntos têm entre si uam diferença pontual de 8 pontos, havendo a particularidade de matematicamente a equipa da casa poder subir e... descer.



Com 37 pontos, o Kaiserslautern até chega a este jogo moralizado, sem perder em nenhum dos últimos quatro duelos, ao passo que o 1860 Munique, com 45, entra em campo vindo de uma fase ainda mais positiva, com três vitórias consecutivas e quinze duelos seguidos sem perder.



Quanto ao confronto direto, de notar que na primeira volta houve vitória dos de Munique, por 3-1, um resultado positivo que também confirmou a tendência para sofrer golo: já são cinco jogos seguidos sempre a encaixar ante o Kaiserslautern.

CÓD 152 Kaiserslautern 2.27 Empate 2.89 1860 Munique 2.39