Kaiserslautern-Dínamo Dresden: arranca o playoff da 2.Bundesliga

CÓD 159 Kaiserslautern 1.96 Empate 3.1 Dínamo Dresden 3.25

Arranca a disputa por um lugar na 2.Bundesliga, com a disputa do playoff entre Kaiserslautern e Dínamo Dresden, o 3.º da 3.Liga e o 16.º da 2.Bundesliga. Será uma eliminatória a duas mãos, que promete emoções fortes na tentativa de chegar (ou manter-se) no escalão secundário alemão.Antepenúltimo esta temporada, o Dínamo Dresden vem de sete jogos seguidos sem ganhar e quatro consecutivos a sofrer golo. Um registo defensivo negativo que acabou por justificar a necessidade de disputar estas duas partidas de playoff.Quanto ao Kaiserslautern, ficou a apenas 1 ponto de conseguir a subida direta, acabando por ser tramado pela má sequência final, com três derrotas seguidas. Por outro lado, também há a destacar um registo defensivo menos bom, com seis jogos seguidos a sofrer golo, sendo que nessa meia dúzia de jogos apenas um deles não teve um total superior a 3 e tentos de ambas as equipas.Quanto ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se pela última vez na época passada, na 3.Liga, tendo na altura o Dínamo Dresden vencido os dois encontros: 1-0 fora de casa e depois por 4-3 no seu reduto. Nota final para o facto de apenas dois dos últimos dez embates diretos entre estas duas equipas não terem tido 3 ou mais golos.