Kalmar-Mjallby Aif: regresso às vitórias na mira

Aí está mais uma partida da 17.ª jornada da Liga sueca, com Kalmar e o Mjallby Aif a encontrarem-se esta segunda-feira numa partida na qual ambas as equipas entram em campo com o claro desejo de travar a recente sequência de resultados.



Os da casa, penúltimos, com 13 pontos, venceram apenas um dos últimos dez duelos, chegando a este jogo numa série de onze jogos seguidos a sofrer golos. Quanto ao Kalmar, oitavo com 20 pontos, triunfou em apenas dois nos últimos dez encontros, ainda que em comparação com os oponentes tenha menos uma derrota.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que quatro dos últimos cinco jogos do Kalmar tiveram menos de dois golos, ao passo que seis dos últimos oito do Mjallby tiveram três ou mais. Por outro lado, de notar que os últimos seis duelos da equipa visitante contaram sempre com golos de ambas as equipas.



Olhando ao confronto direto, aí há a destacar o facto de o Kalmar não perder há oito partidas diante deste Mjallby Aif, numa sequência na qual conseguiu também ser a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis duelos. Já este ano, refira-se, registou-se um empate a dois golos entre estas duas equipas - há um mês.

CÓD 170 Kalmar 2.19 Empate 2.87 Mjallby Aif 2.69