Kansas Chiefs-Buffalo Bills: decisão na AFC

Dia de decisões na AFC, com um embate entre os Kansas City Chiefs e Buffalo Bills por um lugar na final do Super Bowl mas também pela conquista da Conferência. Será o 47.º embate entre estas duas equipas na história, havendo por agora vantagem global dos Bills, com 24 vitórias e 21 derrotas.



Vindos de oito vitórias seguidas, os Bills estão claramente na mó de cima, mas a questão é que terão pela frente uma equipa perante a qual perderam já nesta temporada (e a atuar em casa!). Foi em novembro, numa partida na qual os de Kansas ganharam por 26-1.

