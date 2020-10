Kansas Chiefs-NE Patriots: anfitriões só sabem vencer

Kansas City Chiefs e New England Patriots defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro colocará frente a frente duas formações que arrancaram bem esta temporada.

À entrada para esta ronda, os Kansas City Chiefs posicionam-se na liderança da prova, com três vitórias, enquanto que os New England Patriots são 7.º colocados, com dois triunfos e uma derrota nos três jogos até ao momento disputados.

Nos últimos cinco encontros realizados, entre competições oficiais e não oficiais, os Kansas City Chiefs registaram cinco vitórias (Tennessse Titans, San Francisco 49ers, Houston Texans, Los Angeles Chargers e Baltimore Ravens), ao passo que os New England Patriots somaram dois triunfos (Miami Dolphins e Las Vegas Raiders) e três derrotas (Miami Dolphins, Tennesse Titans e Seattle Seahawks).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos New England Patriots, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.