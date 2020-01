Kansas Chiefs-Tennessee Titans: uma final 'ao virar da esquina'

Kansas Chiefs e Tennessee Titans defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a meia-final do playoff de futebol norte-americano, num encontro que colocará frente a frente duas formações com ambições em chegar à final.



Nos últimos cinco jogos realizados, os Kansas Chiefs somaram cinco triunfos (Houston Texans, LA Chargers, Chicago Bears, Denver Broncos e New England Patriots), ao passo que os Tennessee Titans registaram três vitórias (Baltimore Ravens, New England Patriots e Houston Texans).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos Tennessee Titans contra dois dos Kansas Chiefs.

CÓD 575 Kansas C Chiefs 1.29 Empate 13.73 Tennessee Titans 3.11