Kansas City Chiefs-Buffalo Bills: duelo de topo na AFC

Encontro da 6.ª jornada da NFL, com um embate entre duas equipas que têm arranques de relativamente similares, ambas com quatro vitórias e uma derrota no seu registo.



A atuar em casa, os Kansas City Chiefs vão procurar fazer valer esse fator, ainda que os Buffalo Bills queiram naturalmente vender cara a derrota e alcançar a terceira vitória em quatro jogos fora de casa esta época.



Estas duas equipas voltam a encontrar-se nove meses depois de, no playoff, terem jogado nos quartos-de-final, na altura com vitória dos Chiefs por 42-36, numa caminhada que terminaria logo depois, nas meias-finais aos pés dos Bengals. Nessa mesma última época, refira-se, os Bills ganharam na fase regular em casa de Kansas, por 38-20.