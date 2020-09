Kansas City Chiefs-Houston Texans: campeão volta à ação

Arranca a temporada na NFL, com um embate entre os Kansas City Chiefs e os Houston Texans, duas equipas que na época passada fecharam as respetivas campanhas na fase regular no segundo e quinto postos da AFC, com 12 e 10 vitórias, respetivamente.



Será um reencontro entre duas equipas que se enfrentaram também no playoff, na altura com vitória de Kansas por 51-31 nas meias-finais, numa caminhada que resultaria na conquista do Super Bowl em 2 de fevereiro, perante os San Francisco 49ers. Nesse duelo, refira-se, os Chiefs assinariam uma das mais incríveis recuperações da época, ao anularem um 24-0 para vencer por 51-31 graças a seis touchdowns consecutivos, quatro deles no segundo quarto.

CÓD 101 Kansas C Chiefs 1.22 Empate 14.09 Houston Texans 3.6