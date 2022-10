Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders: equipa da casa com bom arranque

CÓD 578 Kansas C Chiefs 1,3 Empate 13,5 Vegas Raiders 3,05

Num dos derradeiros jogos da 4.ª jornada da NFL, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders encontram-se na madrugada de 3.ª feira, numa partida que colocará frente a frente os segundos e os 13.ºs da AFC.Com três vitórias e uma derrota no seu registo, a equipa da casa vai disputar o seu segundo jogo caseiro da época, depois de ter triunfado diante dos Chargers há três semanas. Quanto aos Raiders, têm apenas uma vitória, curiosamente no jogo mais recente, no triunfo por 32-23 sobre os Denver Broncos.Nas contas do confronto direto há vantagem clara no registo recente para os Chiefs, com três vitórias nos últimos três encontros. O mais recente em dezembro do ano passado, nuns claríssimos 49-9. Irá a história repetir-se?