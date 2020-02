Kansas City Chiefs-San F. 49ers: o título com que todos sonham

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers disputam, na noite deste domingo (23h00), o título mais importante do futebol americano (NFL), o Super Bowl, no Hard Rock Stadium, em Miami, num encontro que coloca frente a frente duas formações com um caminho inabalável durante os playoffs da competição.



Depois de bater os Tennesse Titans na final da conferência, os Chiefs chegam a esta final como a maior surpresa desta edição do Super Bowl, tendo a oportunidade de conquistar o título 50 anos depois - a primeira e última vez que o fez foi em 1970, enquanto que os San Francisco 49ers podem voltar a vencer a prova 25 anos depois - a última foi em 1995 - depois de deixar para trás os Green Bay Packers.



Com cinco conquistas do Super Bowl 'no bolso' - 1982, 1985, 1989, 1990 e 1995 -, a formação de San Francisco pode igualar os Pittsburgh Stellers e os New England Patriots como as únicas equipas a conquistar o Super Bowl em seis ocasiões. Quem será o grande vencedor desta edição?

CÓD 122 Kansas C Chiefs 1.74 Empate 13.39 San F. 49ers 1.92