Karlsruher-Darmstadt 98: duelo da 2.ª ronda da 2.Bundesliga

Encontro de abertura da segunda jornada da 2.Bundesliga, com o Karlsruher a receber a visita do Darmstadt 98, numa partida na qual a equipa da casa tenta a segunda vitória da época, ao passo que os visitantes partem em busca do primeiro triunfo.



Vindo de um triunfo sobre o Hansa Rostock fora de casa, por 3-1, o Karlsruher tinha disputado seis encontros de preparação nos quais venceu por três vezes, empatou duas e perdeu outra. Quanto ao Darmstadt 98, perdeu em casa com o Regensburg, por 2-0, tendo na sua pré-temporada empatado um e vencido outro duelo.



Relativamente ao confronto direto, na época passada houve vitória sempre da equipa visitante: o Darmstadt 98 venceu por 4-3 e o Karlsruher ganhou por 1-0. Como será agora?