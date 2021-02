Karolina Muchová-Karolína Plískova: duelo checo na Austrália

Encontro da 3.ª ronda do Australian Open, com um duelo em checo entre Karolina Muchová e Karolína Plískova, duas tenistas que chegam a esta partida em Melbourne já com dois embates entre si no registo - com uma vitória para cada lado.



Sexta colocada no ranking WTA, Pliskova será em teoria a tenista favorita, mas do outro lado estará uma compatriota (27.ª) que venceu o jogo mais recente. Foi em Wimbledon, num duelo decidido a três sets, com 13-11 no derradeiro.



Ainda assim, note-se que o outro duelo foi na Austrália, há dois anos, com vitória de Pliskova por 6-3 e 6-2. Como será o terceiro embate?