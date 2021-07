Karolina Pliskova-Aryna Sabalenka: duelo de Leste pela decisão em Wimbledon

Duelo por um lugar na final de Wimbledon, com um embate entre a checa Karolina Pliskova e a bielorrussa Aryna Sabalenka, num duelo no qual estarão frente a frente a 13.ª e a 4.ª colocadas do ranking WTA, respetivamente. Em melhor posição na hierarquia, a bielorrussa leva também vantagem no confronto direto, com dois triunfos perante a checa, ambos disputados em 2018, um deles em relva. Esses dois encontros, refira-se, foram ambos resolvidos em três sets.



Com doze sets disputados, num total de 7h40 horas de jogo, Sabalenka é a tenista que em teoria chega mais desgastada, já que do outro lado estará uma Pliskova que tem praticamente menos uma hora de jogo nas pernas e também menos dois sets. Aliás, Pliskova venceu todos os encontros com sets diretos, ao contrário da oponente, que teve de suar num terceiro parcial tanto na segunda como na quarta rondas.

CÓD 272 Kar. Pliskova 2.55 Empate Aryna Sabalenka 1.44