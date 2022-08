Karolina Plísková-Venus Williams: reencontro cinco anos depois

• Foto: Reuters

Em jogo da 1.ª ronda do torneio de Cincinnati, Karolina Plísková e Venus Williams encontram-se esta terça-feira, num encontro que colocará frente a frente a 17.ª e a 570.ª do ranking WTA. Uma diferença enorme, mas a verdade é que a norte-americana está num processo de regresso gradual à ação e está bem longe do seu melhor.



Olhando ao registo recente, Karolina Plísková chega a este torneio depois de ser derrotada na final de Toronto, ao passo que Venus Williams, no mesmo torneio, caiu logo na primeira ronda. A norte-americana, refira-se, apenas tem dois jogos disputados em singulares este ano, tendo perdido ambos.



Em termos históricos, estas duas tenistas não se enfrentam há cinco anos. No último duelo, em 2017, Karolina Plísková somou a sua segunda vitória seguida diante de Venus Williams.

Por Record