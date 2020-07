Kayserispor-Besiktas: com objetivos distintos

Quinto colocado na tabela da Liga turca, e já bastante longe do primeiro lugar, o Besiktas visita esta segunda-feira o reduto do antepenúltimo Kayserispor, numa partida da 30.ª jornada na qual tentará alcançar um resultado positivo que permita manter viva a luta por uma posição no pódio final.



Vindo de duas vitórias seguidas, o conjunto de Istambul chega a este jogo moralizado, tendo pela frente uma equipa aflita que curiosamente também venceu nas duas últimas jornadas, dois resultados que permitiram ganhar nova viva na luta pela salvação.



Contudo, esse é um dos raros pontos de análise favoráveis aos da casa, que no confronto direto vão em doze jogos seguidos a sofrer e sempre sem ganhar, numa sequência na qual o Besiktas conseguiu ainda ser a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez encontros e a formação que chegou ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco. Nas contas globais, há a notar ainda que em sete dos últimos nove duelos houve golos de ambas as equipas, tal como na primeira volta, com vitória do Besiktas por 4-1.

CÓD 245 Kayserispor 3.59 Empate 3.45 Besiktas 1.65