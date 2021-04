Kedzierzyn-Kozle-Diatec Trentino: duelo da final do playoff da Champions de voleibol

Kedzierzyn-Kozle e Diatec Trentino defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a final do playoff da Liga dos Campeões de voleibol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que registaram resultados pouco favoráveis quanto aos últimos jogos realizados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações se encontram atualmente inseridas, de notar que o Kedzierzyn-Kozle registou duas vitórias (ambas diante do Belchatow) e três derrotas (Belchatow e Jastrzebski - por duas vezes), enquanto que o Diatec Trentino somou um triunfo (Lube Civitanova) e quatro desaires (Perugia e Lube Civitanova - por três ocasiões).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Diatec Trentino, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com o Kedzierzyn-Kozle a levar a melhor em apenas dois embates.