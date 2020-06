KFC Uerdingen 05-SV Meppen: tranquilos a sonhar com a subida

Em duelo da 29.ª jornada do terceiro escalão do futebol alemão, a 3.Liga, KFC Uerdingen 05 e SV Meppen encontram-se esta terça-feira na Merkur Spiel-Arena, num encontro que colocará frente a frente o 11.º e o 8.º, respetivamente, ainda que estejam empatados em pontos (42). Com os mesmos 42 pontos, os dois conjuntos ainda sonham com a subida, já que estão a apenas 3 pontos do terceiro lugar, que vale o acesso ao playoff de promoção.



Mais bem colocado, o conjunto visitante entra em campo vindo de uma derrota, mas numa série em que foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete duelos, ao passo que os da casa chegam a este duelo moralizados por dois triunfos, o mais recente no sábado, por 2-1, fora de casa.



Ainda assim, o KFC Uerdingen 05 vem numa fase defensiva menos boa, já que sofre golos há quatro jogos. Aliás, falar em golos, de notar que até ao momento todos os duelos (três) entre estas duas equipas tiveram golos de ambas as equipas, num total de 13 tentos. Irá a história repetir-se?