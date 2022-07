KI Klaksvik-Bodø/Glimt: noruegueses em boa posição

Em jogo das rondas preliminares da Liga dos Campeões, KI Klaksvik e Bodø/Glimt encontram-se esta terça-feira em Djúpumýra, numa partida na qual serão os visitantes aqueles que entram em vantagem tendo em vista a luta pelo apuramento.



Venceram por 3-0 na primeira mão e deixaram tudo bem encaminhado para se apurarem. Para mais, no fim de semana venceram por 4-1 no campeonato norueguês, o que dá sempre um moral extra.



Já o Klaksvik, das Ilhas Faroé, não jogou entre a primeira e esta segunda mão, pelo que chegará aparentemente mais fresco para este duelo diante dos 'vizinhos' noruegueses. Note-se, por outro lado, que o Klaksvik vai em três jogos seguidos a sofrer, ainda que habitualmente até marque pelo menos um golo - a exceção foi mesmo a partida da 1.ª mão. É que, em oito dos últimos dez jogos que disputou foi até a primeira formação a faturar, algo que diz muito da sua capacidade ofensiva... pelo menos no plano interno.

