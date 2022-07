Kongsvinger IL-Ranheim IL: equipa forasteira em grande forma

CÓD 189 Kongsvinger IL 2.35 Empate 3.4 Ranheim IL 2.35

Em jogo da 12.ª jornada da segunda divisão norueguesa, Kongsvinger IL e Ranheim IL encontram-se esta segunda-feira, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 2.º colocados, respetivamente.Mais bem posicionado na tabela, com 23 pontos, o Ranheim IL vem de seis jogos consecutivos a ganhar e nos últimos nove não perdeu. Em seis dos últimos oito viram-se pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.Quanto ao Kongsvinger IL, tem 11 pontos, fruto de 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, chegando a este jogo na sequência de dois encontros seguidos sem perder, isto depois de quatro derrotas seguidas. Em cinco dos últimos seis jogos foi a primeira equipa a sofrer e em quatro dos últimos cinco ao intervalo estava atrás no marcador.Quanto ao confronto direto, registo para o facto do Kongsvinger IL ter marcado pelo menos um golo nos últimos três jogos diante do Ranheim IL. Ainda assim, apenas por uma vez venceu, precisamente no jogo mais recente, em 2020, por 1-0.