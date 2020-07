Konyaspor-Basaksehir: visitantes a um passo do título

Líder destacado da Liga turca, com 66 pontos, mais 4 do que o segundo colocado Trabzonspor, o Basaksehir pode esta segunda-feira deixar praticamente encerrada a questão do título, quando pelas 19 horas visitar o reduto do penúltimo Konyaspor, uma formação que por estar na zona de descida entrará naturalmente pressionada a conseguir travar a sua má sequência recente.



Com apenas uma vitória nos cinco jogos disputados na retoma - perdeu três jogos e empatou o outro -, o conjunto de Konya entra em campo apenas 2 pontos abaixo da zona de descida, pelo que na verdade sabe que um eventual resultado positivo poderá catapultá-lo para fora da zona perigosa.



Quanto ao Basaksehir, vem de onze encontros seguidos sem perder, nove em dez a ser a primeira equipa a marcar, sendo que na retoma alcançou quatro triunfos e apenas um empate. No total, nesses cinco encontros, marcou 9 golos e sofreu apenas 2, algo que atesta a capacidade para se adiantar e 'trancar' efetivamente as portas da sua defensiva.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que no passado recente faz o Basaksehir sorri. São cinco jogos seguidos sem perder - sempre a ser a primeira equipa a fazer o marcador a avançar - e dez sempre a marcar, ainda que curiosamente na primeira volta, em casa, tenha havido uma surpresa com um empate a um. Como será desta vez?

