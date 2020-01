Konyaspor-Trabzonspor: anfitriões desesperam por vitórias

No fecho da jornada 16 da Liga turca, Konyaspor e Trabzonspor encontram-se numa partida que colocará frente a frente o 15.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Mais bem cotado na tabela, o conjunto de Trabzon entra em campo com 26 pontos e vindo de uma vitória na Taça da Turquia, ainda que nas contas do campeonato tenha sido derrotado na semana passada pelo Denizlispor. Um desaire que se revelou uma surpresa, até porque a equipa vinha de quatro jogos seguidos sem perder.



Quanto ao Konyaspor, uma equipa que está apenas uma posição acima da zona de despromoção, vai já numa sequência de nove encontros sem vencer, que se prolonga já desde 5 de outubro. De lá para cá, entre duelos da Taça e da Liga, já lá vão seis derrotas e três empates...



E se o passado recente não é famoso para os da casa, o confronto direto também não é lá muito mais otimista, já que em duelos do campeonato os de Konya não batem o Trabzonspor desde 2016/17. Será desta?

CÓD 260 Konyaspor 2.66 Empate 2.91 Trabzonspor 2.19