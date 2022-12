KooKoo-KalPa Kuopio: visitantes num péssimo momento

CÓD 209 KooKoo 2,45 Empate 3,35 KalPa Kuopio 2,15

Em jogo do campeonato finlandês de hóquei no gelo, KooKoo e KalPa Kuopio encontram-se esta quarta-feira numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 5.º colocados, respetivamente.Com 47 pontos, o KalPa Kuopio entram em campo mais bem posicionado, mas a verdade é que o registo recente é tudo menos positivo, já que perdeu os últimos seis jogos que disputou. Quanto ao KooKoo, tem 37 pontos, tendo ganho três jogos nessa mesma meia dúzia de partidas na qual o KalPa Kuopio foi batido.Atenção aos golos, já que nos últimos sete jogos do KooKoo apenas por duas vezes o marcador ficou abaixo dos 6. Do lado oposto, olhando tambéma os mais recentes sete jogos, apenas dois tiveram acima dessa barreira.Em termos de confronto direto, este será já o quinto duelo esta temporada, havendo por agora um equilíbrio com duas vitórias para cada lado. Ainda assim, um dos triunfos do KalPa Kuopio foi num particular de pré-temporada.