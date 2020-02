Kortrijk-Antwerp: Buta e Ivo Rodrigues tentam um lugar na final da Taça da Bélgica

Kortrijk e Royal Antwerp - dos portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues -, defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça da Bélgica, num encontro que irá determinar quem será o segundo finalista da prova.



O encontro entre as duas formações no passado dia 23 de janeiro, a contar para a 1.ª mão da eliminatória, terminou com um empate a um golo, deixando o Kortrijk apenas com a vantagem do golo forasteiro.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Kortrijk registou uma vitória (Standard Liège), três empates (Venlo, Royal Antwerp e Club Brugge) e uma derrota (St. Truiden), enquanto que o Royal Antwerp somou três vitórias (Lugano, Cercle Brugge e Waregem), um empate (Kortrijk) e uma derrota (Club Brugge).



Relativamente ao confronto direto recente entre estas duas formações, destaque para dois triunfos do Royal Antwerp contra um do Kortrijk, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.

CÓD 184 Kortrijk 3.14 Empate 3.17 Royal Antwerp 1.85