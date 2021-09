Kosovo-Grécia: gregos com melhor confronto direto

Kosovo e Grécia defrontam-se, este domingo, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo do Grupo B da fase de qualificação europeia para o Mundial'2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que estão fora dos lugares que dão acesso direto ou por playoff.

À entrada para esta ronda, o Kosovo posiciona-se no terceiro lugar, com três pontos, fruto de uma vitória e duas derrotas, enquanto que a Grécia encontra-se no quarto posto, com dois pontos, após dois empates até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições (oficiais ou não oficiais) em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que o Kosovo registou quatro vitórias (San Marino, Malta, Gâmbia e Geórgia) e uma derrota (Guiné), ao passo que a Grécia somou dois triunfos (Honduras e Noruega), dois empates (Geórgia e Bélgica) e um desaire (Suíça).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Grécia, seleção que ainda não perdeu frente ao Kosovo. Nos dois duelos até ao momento disputados entre ambas, a seleção helénica somou uma vitória e um empate, marcando dois golos e sofrendo um.