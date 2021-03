Kosovo-Suécia: suecos tentam somar segundo triunfo consecutivo no Grupo B

Kosovo e Suécia defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo B da qualificação para o Mundial de 2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que apenas se defrontaram por apenas uma vez na sua história.

Na primeira jornada do Grupo, a Suécia venceu a Geórgia por 1-0, com um golo de Viktor Claesson e assistência do regressado Zlatan Ibrahimovic, já o Kosovo não entrou em campo devido ao facto de o grupo ser composto por cinco equipas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que os dois países se encontram atualmente inseridos, de notar que o Kosovo registou duas vitórias (Moldávia e Lituânia), um empate (Grécia) e duas derrotas (Albânia e Eslovénia), ao passo que a Suécia somou dois triunfos (Croácia e Geórgia) e três desaires (Portugal, Dinamarca e Suécia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Suécia, seleção que venceu o único duelo registado entre os dois países até ao momento, tendo vencido esse mesmo encontro por um 'magro' 1-0.