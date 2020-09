Krasnodar-PAOK: carrasco de Benfica procura novo triunfo

O Krasnodar recebe, esta terça-feira, o PAOK de Salónica, equipa orientada por Abel Ferreira, em jogo a contar para a primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que irá disputar-se em Krasnodar, na Rússia.

Para chegar a esta eliminatória, o PAOK teve de eliminar o Besiktas (3-1) e o Benfica (2-1), enquanto que a formação russa chegou de forma automática.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Krasnodar registou duas vitórias (R. Volgograd e Khimki), dois empates (CSKA Moscovo e FK Rostov) e uma derrota (Ural), enquanto que o PAOK somou quatro triunfos (Besiktas, Panathinaikos, AEL Larissa e Benfica) e um empate (Atromitos).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Krasnodar, equipa que venceu um dos dois jogos disputados entre as duas equipas, sendo que o primeiro terminou com um empate (0-0).