Kristiansund BK-SK Brann: último visita o quarto na Noruega

Encontro do campeonato norueguês, com o quarto colocado Kristiansund BK a receber esta segunda-feira a visita do último SK Brann, numa partida da 11.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas separadas por 12 posições e também 12 pontos na tabela.



Com cinco vitórias em dez encontros, o Kristiansund BK enfrenta, ainda assim, um período de três jogos seguidos sem ganhar, sendo que nos últimos sete duelos apenas um teve mais do que 3 golos no total. Quanto ao SK Brann, tem apenas uma vitória e dois empates em onze partidas, sendo que nos últimos quatro conseguiu precisamente essas duas igualdades - para lá de dois desaires.



Quanto ao confronto direto, o Kristiansund BK leva seis jogos seguidos a marcar diante do SK Brann e três consecutivos a marcar. De resto, note-se que apenas um dos últimos seis duelos diretos não teve golos de ambas as formações. Os da época passada, por exemplo, acabaram ambos em empates a um golo.

CÓD 170 Kristiansund BK 1.81 Empate 3.25 SK Brann 3.21