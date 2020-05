Kuressaare-Nomme Kalju: formações com arranques distintos na prova

O campeonato estónio de futebol está de volta. O Kuressaare recebe, esta terça-feira, o Nomme Kalju em jogo a contar para a 2.ª jornada da prova, num encontro que irá realizar-se, à semelhança da anterior jornada, à porta fechada devido ao surto do novo coronavírus.

Na jornada inaugural, o Kuressaare perdeu (1-0) na deslocação ao terreno do Levadia, por outro lado, o Kalju bateu (0-1) na visita ao reduto do Narva, resultados que colocam, naturalmente, as equipas em posições completamente distintas na tabela classificativa. O Kuressaare é 8.º classificado, enquanto que o Kalju é 5.º colocado.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Kuressaare registou - entre jogos oficiais e de preparação para esta nova época - três triunfos, um empate e uma derrota, o mesmo registou alcançou, ainda, o seu próximo adversário (3V, 1E e 1D).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Kalju contra nenhum do Kuressaare nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, em jogos que têm resultado muitos golos. Apenas um desses últimos cinco encontros terminou com menos de três golos, um empate (0-0).