LA Chargers-Denver Broncos: em fases distintas

CÓD 577 LA Chargers 1,44 Empate 12,5 Denver Broncos 2,55

Em jogo da sexta jornada da NFL, LA Chargers e Denver Broncos encontram-se na madrugada de terça-feira em Los Angeles, num duelo que colocará frente a frente os quartos e os décimos primeiros da AFC, respetivamente.Com três vitórias e duas derrotas, os LA Chargers estão em melhor posição na tabela e também entram em campo mais motivados, já que venceram os dois jogos mais recentes que disputaram, diante de Cleveland e Houston. Quanto aos Denver Broncos, têm duas vitórias e três derrotas, tendo sofrido duas delas nos jogos mais recentes, diante de Indianapolis e Las Vegas.Quanto ao confronto direto, já este ano estas duas equipas enfrentaram-se em janeiro, mesmo no início do ano, tendo na altura os Chargers vencido em casa por 34-13. Isto depois de em novembro terem sido os Broncos a ganhar, no caso por 28-13.