LA Chargers-Vegas Raiders: visitantes só sabem vencer

Duelo de equipas da AFC, com os sétimos LA Chargers a receberem a visita dos segundos colocados Vegas Raiders, numa partida na qual os visitantes tentarão manter o seu registo perfeito, já que venceram os três duelos que disputaram. Já os da casa têm uma vitória e um empate.



No que ao confronto direto diz respeito, olhando aos últimos quatro duelos, há vantagem de Las Vegas com três vitórias contra uma dos de Los Angeles. Irá a estatística ficar mais equilibrada?

CÓD 603 LA Chargers 1.52 Empate 13 Vegas Raiders 2.25