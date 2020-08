LA Clippers-Dallas Mavericks: quem pára Luka Doncic?

Vindos de uma vitória arrancada a ferros com Luka Doncic verdadeiramente on fire, os Dallas Mavericks voltam na madrugada desta quarta-feira a defrontar os LA Clippers, na quinta partida da série entre ambas as equipas na primeira ronda do playoff da Conferência Oeste da NBA.



Com o esloveno a viver uma fase sensacional - na última partida assinou números históricos -, os Mavs entram em campo com o moral em alta, esperançados em voltar a ter uma atuação de bom nível da sua estrela. Quanto aos Clippers, quererão certamente anular a figura contrária e conseguir um triunfo que lhe permita ficar a uma vitória do apuramento para as 'meias'.



Olhando a estatísticas, nomeadamente às médias de pontos, de notar que os últimos dez duelos entre Mavs e Clippers tiveram um total de 218, 110 marcados pelos de Los Angeles e 108 pelos de Dallas. Por outro lado, os Clippers chegaram ao intervalo na frente em cinco dos últimos sete embates diretos.



Na estatística individual apontar que os últimos dez jogos dos Clippers tiveram um total de 239 pontos, contra os 245 dos últimos dez dos Mavericks. Dados incríveis, que convidam a uma aposta segura numa linha de pontos bem elevada. Especialmente quando há jogadores em tão boa forma...