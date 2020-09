LA Clippers-Denver Nuggets: emoção até ao final na Conferência Oeste da NBA

Emoção até ao final na série das meias-finais de conferência entre LA Clippers e Denver Nuggets no playoff da NBA, com a disputa de um sétimo jogo do qual irá sair o derradeiro apurado do Oeste para a final, onde já moram os LA Lakers.



Vindos de duas vitórias consecutivas, que serviram para anular os dois 'match points' que os californianos tiveram nas suas mãos, os Nuggets entrarão em campo com o moral em alta, especialmente por aquilo que fizeram no sexto jogo, com uma vitória por 13 pontos.



Comandados por Nikola Jokic, um jogador que nos últimos 13 encontros apenas por duas vezes não superou as duas dezenas de pontos, os Nuggets até chegaram ao descanso com uma desvantagem de 7 pontos, mas responderam da melhor forma no segundo tempo e levaram a melhor.



Nesse duelo, refira-se, os Clippers confirmaram a tendência de entrar melhor nas partidas, já que em oito dos últimos dez encontros foram a equipa que estava na frente ao intervalo. Ainda assim, como se viu nos dois últimos jogos, chegar ao intervalo na frente não representa necessariamente vencer. Por outro lado, olhar para o facto de haver uma média de 221 pontos marcados nos últimos dez encontros entre estas duas equipas, com 109 a serem da autoria dos Clippers e 112 dos Nuggets. Como irá ser desta vez?