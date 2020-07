LA Clippers-New Orleans Pelicans: NBA sem tempo a perder

Equipas que tiveram a honra de jogar na primeira noite de jogos da 'bolha' da NBA, LA Clippers e New Orleans Pelicans encontram-se na noite de sábado em mais uma partida a disputar no Complexo da Disney, em Orlando, na qual procuram somar bons resultados que permitam cimentar e melhorar as respetivas posições na tabela.



Ambas as equipas entram em campo vindas de derrotas na primeira jornada da retoma, ao caírem perante os Lakers e os Jazz, respetivamente. Dois desaires que surgiram em partidas nas quais a barreira dos 200 pontos foi superada e na qual todas as equipas conseguiram superar os 100 pontos.



No que ao confronto direto diz respeito, os Clippers ganharam dois dos três duelos disputados esta temporada - precisamente os mais recentes. Em relação a estatísticas do confronto direto, há uma média de 224 pontos marcados na última dezena de encontros entre estes dois conjuntos, com os Clippers a terem ligeira vantagem de 114 contra 110. Por outro lado, os californianos têm também outra estatística do seu lado, que é o facto de terem ganho o primeiro período em quatro dos últimos cinco duelos.

CÓD 337 LA Clippers 1.59 Empate 11.36 NO Pelicans 2.71