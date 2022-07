LA FC-LA Galaxy: El Tráfico anima ronda da MLS

CÓD 156 LA FC 1.75 Empate 3.8 LA Galaxy 3.65

Dia de El Tráfico, com um dérbi californiano a envolver LA FC e LA Galaxy. Será o terceiro do ano civil, depois dos Galaxy terem ganho os dois primeiros, por 2-1 e 3-1, um deles para a MLS e outro para a US Open Cup.Na frente do campeonato, com 36 pontos, os LA FC procuram, por isso, o primeiro triunfo diante do rival de cidade, isto numa partida na qual vão procurar também regressar aos triunfos depois de na jornada passada terem perdido diante de Vancouver.Quanto ao Galaxy, tem 27 pontos e vem numa sequência de altos e baixos, com vitórias alternadas com empates e derrotas. No duelo mais recente conseguiu golear CF Montreal por 4-0, no único jogo dos últimos seis no qual ambas as equipas não marcaram. Falando em golos, seis dos últimos sete jogos do Galaxy tiveram 3 ou mais no total e em quatro dos últimos cinco foram os californianos os primeiros a sofrer.Quanto ao confronto direto, o Galaxy vai mesmo numa sequência de cinco jogos seguidos sem perder diante de LA FC, ainda que curiosamente sofra golos perante este oponente há seis partidas. Quer isso dizer que nos últimos cinco encontros houve golos de ambas as formações, com quatro deles a terem 3 ou mais.