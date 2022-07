LA Galaxy-CF Montréal: canadianos comandam no Este

CÓD 145 LA Galaxy 1.75 Empate 3.65 CF Montréal 3.8

Duelo entre equipas de Conferências distintas da Major League Soccer, com o CF Montréal a visitar na madrugada de terça-feira o resultado do LA Galaxy, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 3.º na classificação global da competição.Com 29 pontos, o CF Montréal é a equipa que comanda no Este e chega a este jogo vindo de dois triunfos seguidos, ambos por 2-1. Nesses dois encontros a equipa canadiana ampliou para cinco o número de jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em quatro deles foi também a primeira equipa a encaixar. Ainda falando em golos, apenas um dos últimos oito jogos não teve 3 ou mais no total.Quanto ao LA Galaxy, vem também de duas derrotas, uma para a MLS e outra para a US Open Cup. A turma californiana leva já nove jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em termos de golos há outros dados a ter em conta. Em cinco dos últimos seis jogos registaram-se pelo menos 3 no total, ambas as equipas marcaram e o Galaxy foi o primeiro conjunto a sofrer.Em relação ao confronto direto, o LA Galaxy leva três jogos seguidos a ganhar ao CF Montréal e quatro a marcar pelo menos um golo. No duelo mais recente, em 2019, houve triunfo por 2-1.