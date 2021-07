LA Galaxy-Portland Timbers: duelo do Oeste na Major League Soccer

Duelo de equipas da Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS), com os LA Galaxy a receberem na madrugada de sábado a visita dos Portland Timbers, num encontro que colocará frente a frente o terceiro e o oitavo da referida conferência.



Com 25 pontos, os Galaxy chegam a este jogo numa má fase, com três jogos seguidos sem ganhar e oito consecutivos a sofrer. Nesses oito duelos, em seis deles conseguiu também marcar, um registo que acaba por suportar o outro: mais de 3 golos em sete dos últimos oito.



Quanto aos Timbers, têm 19 pontos, venceram dois dos últimos três jogos, sendo que cinco dos últimos sete houve golos de ambas a equipas. Falando em golos, sete dos últimos nove tiveram pelo menos 3.



Quanto ao confronto direto, os Galaxy levam três jogos seguidos a perder e 15 (!) a sofrer diante dos Timbers. Nos últimos oito houve sempre pelo menos 3 golos.