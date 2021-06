LA Galaxy-Seattle Sounders: duelo de topo no Oeste da MLS

Duelo de topo da Conferência Oeste da MLS, com o líder Seattle Sounders a visitar o reduto do terceiro colocado LA Galaxy, numa partida que colocará frente a frente duas formações que estão separadas por 3 pontos, sendo que os Galaxy têm uma partida em atraso, pelo que é possível que até apanhem este oponente na tabela com esse duelo - isto caso empatem.



Sem derrotas até ao momento, os Sounders entram em campo vindos de uma série com cinco vitórias e três empates, ao passo que os Galaxy, entram em campo depois de um arranque no qual ganharam cinco jogos e perderam dois. Não têm empates e, nesses sete jogos, apenas por duas vezes o marcador não teve um total de golos superior a 3.



Falando em golos, note-se que o confronto direto entre estas duas equipas costuma dar uma boa festa de eficácia. Apenas um dos últimos sete não teve pelo menos 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram. Olhando a esse confronto direto, Seattle não perde diante do Galaxy há cinco duelos, sendo que em quatro deles foi a primeira equipa a marcar. Como será desta?

CÓD 165 LA Galaxy 2.63 Empate 3.09 Seattle Sounders 2.31