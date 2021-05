LA Kings-Colorado Avalanche: quinto duelo direto da época

Encontro entre duas equipas da Divisão Oeste da NHL, com um embate entre o sexto colocado LA Kings e o segundo Colorado Avalanche. Será um confronto entre duas equipas separadas por quatro posições na sua divisão e com 24 pontos entre si.



Vindo de duas vitórias seguidas, e com cinco nos últimos nove jogos, o conjunto da casa ainda sonha com o playoff, mas para tal tem de ganhar para reduzir a distância para St. Louis, que está a 8 pontos.



Quanto aos visitantes, perderam no jogo mais recente, sendo que nos últimos oito venceu apenas quatro. Ainda assim, parece estar seguro numa posição cimeira para entrar no playoff, sendo atualmente sétimo na tabela global.



De notar, por fim, que este será o quinto encontro direto entre estas equipas, havendo por agora três vitórias dos Avalanche e uma dos Kings.