LA Kings-Philadelphia Flyers: NHL para fechar o ano

A poucas horas da entrada no novo ano, LA Kings e Philadelphia Flyers procuram fechar 2019 da melhor forma, defrontando-se ao final da tarde (madrugada de 2020 em Portugal) no Staples Center, numa partida que colocará frente a frente o último da Conferência Oeste e o quinto da Conferência Este.



Com apenas 36 pontos, e somente um triunfo na última mão cheia de jogos, os californianos tentam inverter a tendência recente e escapar aos lugares inferiores da tabela, ao passo que os de Filadélfia, com 49 pontos, procuram alcançar a quinta vitória nos últimos seis duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que este será o primeiro jogo da época entre estas duas equipas, sendo que no passado recente, nos últimos cinco duelos entre ambos, os Kings têm vantagem de quatro vitórias contra uma derrota.